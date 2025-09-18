Mudersbach
Angetrunken in Kontrollstelle aufgefallen
In der frühen Morgenstunden des 18.09.2025 richteten Beamte der PI Betzdorf in Mudersbach OT Niederschelderhütte aufgrund der Baumstelle auf der B 62 eine Kontrollstelle zur Überwachung des Durchfahrtsverbots ein.

Neben vier entsprechenden Ordnungswidrigkeiten, stellten die Einsatzkräfte gegen 04:30 Uhr bei einem 32-jährigen BMW-Fahrer zudem Alkoholgeruch fest. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, und die Weiterfahrt untersagt.

