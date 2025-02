Alleinunfall mit verletzter Person

St. Katharinen (ots) - In den frühen Morgenstunden des 23.02.2025 ereignete sich auf der Linzer Straße in St. Katharinen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.





Der Unfallverursacher touchierte einen am Straßenrand geparkten PKW und wurde wieder auf die Fahrbahn abgewiesen, wo er letztlich zum Stillstand kam.



Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein weiterer geparkter PKW weggeschoben und kam mittig der Fahrbahn zum Stehen.



Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.



Neben der Polizei Linz war außerdem der Rettungsdienst im Einsatz.



