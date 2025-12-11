Alkoholisierter Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Beim Abbiegen in die Hauptstraße stürzte er, und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest verlief mit über 1,2 Promille deutlich positiv. Außerdem schlug ein Drogenvortest positiv auf Cannabis an. Dem Beschuldigten wurde daher eine Blutprobe entnommen. Ebenso wurde sein Führerschein beschlagnahmt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell