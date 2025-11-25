12-jähriger Beifahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Durch den Unfall wurde der geparkte PKW einige Meter nach vorne geschoben, und kam letztlich auf dem linksseitigen Grünstreifen zum Stehen. Dabei verletzte sich der 12-jährige Beifahrer im unfallverursachenden Fahrzeug leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.



Beide Fahrzeuge wurde derart erheblich beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten.



