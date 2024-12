Zwei Verkehrsunfälle: Pkw durchbricht Glasfront und Fahrzeugführerin in Pkw eingeschlossen

Am Mittwochmorgen, dem 11.12.2024 ereigneten sich in der Verbandsgemeinde Birkenfeld zwei nicht alltägliche Verkehrsunfälle.





Am frühen Mittwochmorgen gegen 08:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall bei einer Bäckereifiliale in Birkenfeld. Bei der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der auf dem Parkplatz befindliche Pkw nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert wurde. Hierbei rollte das Fahrzeug mit dem Heck gegen eine große Fensterfront der Bäckereifiliale und durchbrach diese. Es entstand kein Personenschaden.



In der Ortslage Gollenberg kam eine 88-jährige Autofahrerin gegen 10:00 Uhr im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer angrenzenden Steinmauer. Im weiteren Verlauf kippte das Fahrzeug seitlich auf die Fahrerseite um. Die Fahrzeugführerin war im Fahrzeug eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die Fahrerin wurden lediglich leicht verletzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782-9910

pibirkenfeld@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell