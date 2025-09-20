Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Motorradfahrern



Dabei befuhren beide Motorradfahrer die L 47 von Osann-Monzel kommend in Fahrtrichtung Mülheim. Aufgrund von dortigen Bodenwellen im Asphalt kamen beide Motorradfahrer, an der gleichen Stelle zum Sturz.

Weitere Verkehrsteilnehmer waren am Unfallgeschehen nicht beteiligt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Einer der beiden Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der andere wurde beim Sturz, bedingt durch die getragene Schutzkleidung, augenscheinlich nicht verletzt.

Durch die Straßenmeisterei wurde mithilfe entsprechender Beschilderung auf die Straßengegebenheiten aufmerksam gemacht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell