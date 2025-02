Zwei Diebstähle aus Autos in Trier

Die Täter entwendeten ein Paar weißer Nike Herrenschuhe.



Am Samstag, 1. Februar, zwischen 8 Uhr und 17 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Geldbeutel aus einem nicht abgeschlossenen Auto in der Benediktinerstraße.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 zu melden.



