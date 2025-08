Zwei Betrüger nach Schockanruf in Schweich festgenommen

Am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, erhielt ein 57-Jähriger einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten, der ihm mit Nachdruck vorgaukelte, dass man eine rumänische Einbrecherbande festgenommen habe, einige der Einbrecher jedoch noch auf freiem Fuß seien. Der 57- jährige Mann durchblickte die Betrugsmasche sofort, spielte jedoch mit und verhielt sich den Betrügern gegenüber unwissend. Seine Ehefrau verständigte in der Zwischenzeit die örtliche Polizei Schweich.



In einem weiteren Telefonat am Folgetag, dem 5. August, gegen 12 Uhr spielte der angebliche Polizist vor, dass die Wertgegenstände und das Bargeld des 57-Jährigen von einem Kriminalpolizisten zur sicheren Verwahrung abgeholt werden würden. Im Verlauf des Telefonats wies der Betrüger daraufhin, dass diese Informationen der Vertraulichkeit unterlägen.



Die zuvor verständigte Kriminalpolizei Trier befand sich zum Zeitpunkt des erneuten Anrufs bereits in dem Anwesen des 57-Jährigen. Der erneute Anruf der Betrüger wurde fingiert durch einen Beamten der Kriminalpolizei entgegengenommen und fortgeführt. Es wurde eine Übergabe der Wertgegenstände vereinbart.

Wenig später fuhren die Betrüger in einem weißen Toyota Corolla an der Wohnanschrift des Geschädigten vor. Einer der Täter verlieb im Auto, währenddessen der Andere zur Haustür ging und eine dort abgelegte Tasche an sich nahm. Im Anschluss erfolgte die widerstandlose Festnahme der beiden Männer von Polizeikräften unter Leitung der Kriminalpolizei Trier.



Die beiden türkischen Tatverdächtigen, im Alter von 55 und 33 Jahren, wurden heute, Mittwoch, den 6. August, dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier vorgeführt. Dieser hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier Haftbefehle erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet. Die beiden Männer befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten.



