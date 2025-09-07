Dieser soll dabei mehrere PKW trotz durchgezogener Linie auf der Gegenfahrspur überholt haben. Der entgegenkommende PKW Fahrer musste stark abbremsen, um dem entgegenkommenden BMW Fahrer das Wiedereinscheren zu ermöglichen.
Der BMW Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Hillesheim/Walsdorf fort.
Mögliche Zeugen und/oder Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Daun, unter der Tel: 06592-96260, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Telefon: 06592-96260
Email: pidaun@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Zeugensuche nach gefährlichem Überholmanöver