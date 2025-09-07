Zeugensuche nach gefährlichem Überholmanöver

Am 06.09.25 gegen 21:35 Uhr kam es auf der L29, Bewinger Berg, in Fahrtrichtung Gerolstein zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch den Fahrzeugführer eines weißen BMW.





Dieser soll dabei mehrere PKW trotz durchgezogener Linie auf der Gegenfahrspur überholt haben. Der entgegenkommende PKW Fahrer musste stark abbremsen, um dem entgegenkommenden BMW Fahrer das Wiedereinscheren zu ermöglichen.



Der BMW Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Hillesheim/Walsdorf fort.



Mögliche Zeugen und/oder Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Daun, unter der Tel: 06592-96260, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Telefon: 06592-96260

Email: pidaun@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell