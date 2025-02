Zeugenaufruf zum versuchten Einbruchsdiebstahl in das Feriendorf Landal

Am Sonntag, 16.02.2025, versuchten unbekannte Einbrecher, sich zwischen 4.55 Uhr und 5 Uhr Zugang zum Feriendorf Landal in Kröv zu verschaffen.

Sie schlugen ein Fenster ein und gelangten auf diesem Weg in das Innere des Hauptgebäudes. An der Öffnung eines Tresors und einer weiteren Tür scheiterten sie. Durch das Auslösen der Alarmanlage flüchteten sie aus dem Gebäude.



Die Kriminalpolizei Wittlich hat die Ermittlungen aufgenommen und Videoaufnahmen ausgewertet. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Männer mit durchschnittlicher Statur. Sie waren augenscheinlich dunkel gekleidet und hatten ihre Gesichter vermummt.



Die Kriminalpolizei sucht darum nach Zeugen: Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich telefonisch (06571/9500-240) oder per E-Mail kiwittlich.k43@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

https://s.rlp.de/PDWittlich





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell