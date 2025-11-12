Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in Regulshausen

In der Zeit vom 10.11.2025 16:00 Uhr bis 11.11.2025 09:00 Uhr kam es in der Pfingstweide 13 A zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug versuchte in einer Garageneinfahrt Höhe der Hausnummer 13 A zu wenden und beschädigte hierbei das Garagentor des Anwesens.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-5610

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell