Zeugenaufruf: Verkehrsgefährdung auf der B 410 bei Büdesheim

Am Freitag, dem 07.02.2025 gegen 05:10 Uhr ist es auf der B410 aus Büdesheim kommend in Fahrtrichtung Prüm in einer Rechtskurve, nach der Örtlichkeit "Prümer Berg", zu einem gefährlichen Verkehrsereignis gekommen.



Hierbei wurde durch ein Fahrzeug der Marke Iveco das davor befindliche Fahrzeug, vermutlich ein Bus oder LKW, im Bereich einer Rechtskurve so überholt, dass der Gegenverkehr gefährdet wurde.

Sowohl durch das überholte Fahrzeug als auch durch das Fahrzeug im Gegenverkehr musste eine Gefahrenbremsung eingeleitet werden.



Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen, Tel.: 06551-9420 oder per Mail an pipruem@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell