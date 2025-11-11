Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten beide zunächst in Streit.
Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug einer dem anderen auf die Brust und packte diesen am Kragen.
Die Polizei bittet daher um Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können,
sich unter der Telefonnummer: 0651-983-44251 oder der zuständigen PW Innenstadt, Salvianstraße 9 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Trier
Telefon: 0651-983-44251
pwtrier@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Zeugenaufruf: Auseinandersetzung in der Saarstraße
