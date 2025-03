Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Nach Angaben der Unfallbeteiligten schleuderte eine aufgewirbelte oder von einem Fahrzeug heruntergefallene Plexiglasplatte in ihren Pkw und beschädigte diesen erheblich.



Zu dem Unfallzeitpunkt soll ein weißer Pritschenwagen in Fahrtrichtung Kesten gefahren sein.



Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem möglichen Verursacher geben können.



Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0

pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de





