Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

In der Zeit zwischen 17.08.2025, 20:30 Uhr und 21.08.2025, 17:00 Uhr, kam es in der Straße "Im Viertheil" zu einer Verkehrsunfallflucht.





Ein in Längsrichtung geparkter Mazda CX 3, Farbe weiß, wurde hierbei vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf der Fahrerseite hinten links beschädigt.



Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den Verursacher geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter

pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0

pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell