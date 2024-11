Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit Bus, als Verursacher, gesucht

Am Montag, 21.10.2024, zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Feckweilerbruch" Höhe Hausnummer 34 in Birkenfeld.



Der bislang unbekannte Fahrer eines Busses touchierte vermutlich beim Vorbeifahren mit einen in der Parkbucht parkenden braunen VW Golf Plus. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Fahrers. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06782-9910 oder per Mail an pibirkenfeld@polizei.rlp.de



