Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Freitag, 13.12.2024, in der Zeit zwischen 08:15 - 12:00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatzgelände zwischen Rathaus und Brückenstraße abgestellter weißer Pkw Suzuki Vitara im Frontbereich beschädigt.



Der Schaden wurde vermutlich durch einen ein-oder ausparkenden Pkw verursacht.

Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne seinen Plichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.



Laut bisherigen Ermittlungen müsste es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen Pkw gehandelt haben.



Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall, insbesondere zum Unfallverursacher, machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Konz unter der Tel-Nr.: 06501/9268-0 in Verbindung zu setzen.



