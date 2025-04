Idar-Oberstein, Stadtteil Idar (ots) - Am 27. März 2025 kam es zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr in der Buslinie 802, welche von der Layenstraße (Heidensteilschule) in Richtung Marktplatz/Alexanderplatz fuhr, zu einem Vorfall, bei dem ein 7-jähriger Junge von einem Hund gebissen und an der Hand leicht verletzt wurde.