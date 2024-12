Zeugen für Verkehrsunfallflucht in Ürzig gesucht

Am späten Nachmittag des 26.12.2024 touchierte vermutlich ein Pkw beim Ausparken ein Fahrzeug, welches vor dem Anwesen Bergstraße Nr. 5 in Ürzig abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues, telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de, zu melden.



