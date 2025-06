Zentrale Prävention und Bezirksdienst informieren gemeinsam über Diebstähle aus PKWs

Daher wurden entsprechende Örtlichkeiten innerhalb der Stadt aufgesucht um die Bürgerinnen und Bürger über dieses Thema zu informieren und zu beraten. Denn bei der Aufnahme solcher Straftaten wird immer wieder festgestellt, dass die Geschädigten ihr Fahrzeug nicht abgeschlossen hatten, oder noch Wertgegenstände im Auto liegen ließen.



Im Ergebnis wurden über 100 Fahrzeuge an den entsprechenden Örtlichkeiten wie Supermarkt-Parkplätze, am Bahnhof, beiden Fußgängerzonen und Einkaufszentren wie in der Vollmersbachstraße und Globus überprüft. Bei circa einem Drittel der überprüften Autos wurde festgestellt, dass sie entweder nicht abgeschlossen, die Fenster oder Schiebedach weit geöffnet waren oder Wertgegenstände für jeden einsehbar im Fahrzeug lagen. An den zu beanstandeten Autos wurden Hinweisflyer an den Windschutzscheiben oder durch die offenen Fenster hinterlegt.



Die Polizei empfiehlt folgendes:



-Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera)

oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände

vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Auch Ihr mobiles

Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des

Wagens entfernen.



-Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur

Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum

Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.



-Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei

Übernachtungen auf Urlaubs oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus

dem Kofferraum.



-Halten Sie auch während der Fahrt Ihr Fahrzeug verschlossen, um

Blitzdiebstähle aus dem Auto, z. B. während des Haltens an einer

Kreuzung, zu verhindern.



-Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem

Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.



Weitere Informationen erhalten Sie unter https://s.rlp.de/vEOgjKa (Sicherheit rund ums Fahrzeug - Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes)



