Wohnungseinbruchsdiebstahl

Im Zeitraum 14.10.2025 bis 18.10.2025 brachen bisher unbekannte Täter in ein Anwesen in der Straße "Untere Kordel", hier in die Hausnummer 16 ein.





Nach Aufbrechen der Eingangstüre begaben sich die Täter in das Anwesen und durchsuchten die Räumlichkeiten.



Die Täter hatten die urlaubsbedingte Abwesenheit der Geschädigten ausgenutzt.



Die genaue Schadenshöhe kann bisher noch nicht beziffert werden.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell