Wohnungseinbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Am Freitag, den 07.02.25 zwischen 19:30 Uhr und 21:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in 55776 Reichenbach zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl.



Während der Abwesenheit der Geschädigten wurde die Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Anwesens durch bislang unbekannte Täter aufgehebelt, um sich so Zutritt zu dem Tatobjekt zu verschaffen.

Im Inneren wurden diverse Räume durchsucht sowie Bargeld und Schmuck im unteren vierstelligen Bereich entwendet.

Am 07.02.25 konnte zwischen 20:00 Uhr - 20:30 Uhr ein dunkles Fahrzeug, besetzt mit mehreren Personen, in unmittelbarer Tatortnähe festgestellt werden.

Es ist nicht auszuschließen, dass das Fahrzeug sowie die Personen mit dem Einbruch in Verbindung stehen.



Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu dem Tathergang sowie zu dem Fahrzeug und den unbekannten Täter machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.



