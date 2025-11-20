Wohnungseinbruch am Tag in Idar-Oberstein

Die Tat ereignete sich zwischen Nachmittag und den frühen Abendstunden.



Vermutlich hebelten die Täter dazu ein rückwärtiges Fenster auf, um darüber in das Anwesen zu gelangen. Bei der Tat wurden Schmuck sowie Bargeld gestohlen.



Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Idar-Oberstein zu melden: 0651 983-43405



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell