Wiesbaum- Motorradfahrer auf stark verschmutzter Fahrbahn gestürzt und verletzt

Aufgrund enormer Fahrbahnverschmutzung durch die momentan stattfindende Maisernte rutschte der Motorradfahrer aus und stürzte in den Straßengraben. Er wurde dabei verletzt.



Die hinzugerufene Straßenmeisterei musste eine Vollsperrung der gesamten Strecke für die Reinigung der Fahrbahn bis zum Folgetag einrichten.



Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an die Landwirte, die öffentliche Straßen für den Abtransport ihrer Ernte benutzen, diese in einem jederzeit befahrbaren Zustand zu halten.



