Wiesbaum- Kupferkabel entwendet

Am vergangenen Wochenende zwischen Samstag den 02.08.2025 und Montag dem 04.08.2025 entwendeten unbekannte Täter Kupferkabeltrommeln aus dem Industriegebiet Wiesbaum.

Die Täter rollten vermutlich die beiden großen Kupferkabelrollen aus Holz zur Seite und verluden sie anschließend. Beide Rollen standen auf einer Baustelle in der Tofustraße zur Verarbeitung bereit. Es handelt sich um Rollen mit jeweils 420 laufenden Meter Kabel und einem Gewicht von 1,2 Tonnen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 25.000EUR. Wer Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder die Täter geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Daun oder der Kriminalinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592 96260

pidaun@polizei.rlp.de





