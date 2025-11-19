Weiterhin Vollsperrung der B 51 nach schwerem Verkehrsunfall - Bergungsarbeiten dauern an

Aufgrund der komplexen Bergung des verunfallten Lkw ist derzeit davon auszugehen, dass die Sperrung bis auf Weiteres, vermutlich auch bis in den Berufsverkehr hinein, bestehen bleibt. Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig. Im Anschluss an die Bergung ist eine umfassende Reinigung der Fahrbahn erforderlich, um die Strecke wieder sicher für den Fahrzeugverkehr freigeben zu können. Sollte die Sperrung früher als erwartet aufgehoben werden können, wird die Polizei Trier umgehend nachberichten. Die Polizei Trier steht hierzu in engem Austausch mit der Straßenmeisterei und der Bergungsfirma vor Ort.



