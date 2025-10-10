Wittlich
Weitere Sachbeschädigungen durch Graffitis
Symbolbild
dpa

Am 09.10.2025 wurden der Polizeiinspektion Wittlich weitere Örtlichkeiten benannt, an denen unbekannte Täter u. den Schriftzug "TBK" verwendeten. Hier wurde u. ein weiteres Gebäude am Schloßplatz und ein weiteres Gebäude in der Kurfürstenstraße beschädigt.

Lesezeit 1 Minute

Wittlich (ots) -

Am 09.10.2025 wurden der Polizeiinspektion Wittlich weitere Örtlichkeiten benannt, an denen unbekannte Täter u.a. den Schriftzug "TBK" verwendeten. Hier wurde u.a. ein weiteres Gebäude am Schloßplatz und ein weiteres Gebäude in der Kurfürstenstraße beschädigt.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 065719260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Telefon: 06571-926-0
https://s.rlp.de/PIWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region