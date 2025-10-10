Weitere Sachbeschädigungen durch Graffitis

Am 09.10.2025 wurden der Polizeiinspektion Wittlich weitere Örtlichkeiten benannt, an denen unbekannte Täter u. den Schriftzug "TBK" verwendeten. Hier wurde u. ein weiteres Gebäude am Schloßplatz und ein weiteres Gebäude in der Kurfürstenstraße beschädigt.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 065719260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



