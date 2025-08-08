Wegrollender Bus - mehrere Pkw und Grundstücksmauern beschädigt

Der Fahrer des Busses musste zunächst verkehrsbedingt zurücksetzen und kollidierte dabei mit einem Baum, welcher sich unter dem Bus verkeilte. Beim Versuch den Baum unter dem Bus zu entfernen, löste sich vermutlich die Handbremse, wodurch der Bus die Straße hinabrollte. Hierbei wurden zwei geparkte Pkw sowie mehrere Grundstücksmauern / Zäune beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizeiinspektion Bitburg aufgenommen.



