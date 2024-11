Wegfahrender Bus nach Unfallverursachung

Am Morgen des 31.10.2024 befuhren der Fahrer eines PKW'S und der Fahrer eines Omnibusses die Ortslage von Reimerath.



Laut Aussage des PKW-Fahrers habe der Busfahrer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen, da er mit seinem Bus auf der Fahrbahnmitte

fuhr.

Aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstandes, musste der PKW-Fahrer hierdurch nach rechts ausweichen, sodass er mit seiner rechten Fahrzeugseite gegen den hohen Bordstein fuhr.

Der Busfahrer fuhr einfach weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen.



Zeugen in dieser Angelegenheit oder gar der Busfahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Daun, Telefon: 06592/96260, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell