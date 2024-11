Wechselseitige gef. Körperverletzung in Baumholder

Am Abend des 17.10.2024 kam es in Baumholder zu einem größeren Polizeieinsatz, welcher öffentlichkeitswirksam gewesen sein dürfte.



Um 21:06 Uhr ging eine Meldung über ein Raubdelikt im Bereich des Bahnhofs in Baumholder ein. Ersten Meldungen zufolge soll es sich um zwei Täter mit Migrationshintergrund gehandelt haben.

Umfangreiche und personalintensive Ermittlungen ergaben jedoch, dass es zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen kam, welche eskalierten und hier Schlag und Stichwaffen zum Einsatz kamen. Bei den Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige aus dem Bereich Baumholder. Beide Personen sind verletzt, eine davon schwer. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern noch an.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell