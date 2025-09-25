Volltrunken und nach Drogenkonsum einen Verkehrsunfall verursacht



In einer Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er nach links von der Fahrbahn abkam.

Vor Ort konnte der Fahrzeugführer zunächst nicht von der Polizei angetroffen werden.

Im Fahrzeug konnten Hinweise auf den vorherigen Konsum alkoholischer Getränke festgestellt werden.

Im Rahmen einer anschließenden Fahndung wurde der Fahrer in der Ortslage Üdersdorf gestellt.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde bei der Person ein Alkoholtest durchgeführt.

Neben erheblichem Alkoholkonsum wurden auch Hinweise auf die zeitnahe Einnahme von Betäubungsmitteln festgestellt.



Dem Beschuldigten wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592-9626-0

Email: pidaun@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell