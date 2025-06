Vollsperrung durch Lkw-Unfall bei Hinzerath

Morbach (OT Hinzerath) (ots) - Am 04.06.2025 ereignete sich gegen 15:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L159 kurz vor der Ortschaft Hinzerath (Morbach).



Ein Lkw samt Anhänger verfehlte bei einem Wendemanöver die Fahrbahn, wodurch der Anhänger halbseitig in den Straßengraben geriet. Das Gespann war anschließend nicht mehr fahrbereit und blockierte etwa 3 Stunden die L159 in beide Fahrtrichtungen. Nach der Bergung durch eine Spezialfirma konnte der Lkw seine Fahrt fortsetzen. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Morbach und die Straßenmeisterei Bernkastel-Kues.



