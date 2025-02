Verursacher flüchtet nach Verkehrsunfall auf der Sickingenstraße in Trier

Der Fahrer eines grauen Toyota Corolla befuhr hierbei die Sickingenstraße aus Petrisberg kommend in Fahrtrichtung Olewiger Straße.



In einer Rechtskurve kam der Fahrer, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in Verbindung mit regennasser Fahrbahn, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im Kurvenscheitelpunkt zuerst mit der Leitschutzplanke und im Anschluss mit einem Verkehrsspiegel.



Letzterer wurde stark beschädigt und fiel nach der Kollision auf die Leitschutzplanke.



Der Fahrer des Kleinwagens entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit.



Die Polizei Trier sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche sich zu o.g. Zeitpunkt an der Örtlichkeit befanden und Hinweise geben können. Insbesondere wird hier der Fahrzeugführer eines schwarzen SUV (vermutlich BMW) gesucht, welcher unmittelbar nach dem Verkehrsunfall durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes angesprochen wurde und diesen Angaben zum Fahrzeug machen konnte.



Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte telefonisch an die Polizeiinspektion Trier.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-98344150

