Versuchtes Tötungsdelikt zum Nachteil einer Prostituierten

An gestrigen Donnerstag, den 20. März 2025, erreichte die Polizei Bitburg gegen 13:15 Uhr der Notruf einer Frau, die angab, auf dem Parkplatz "Königswäldchen" an der B 51 attackiert und verletzt worden zu sein.





Die ersten Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben folgenden Hintergrund und Tathergang.

Bei der Geschädigten handelt es sich um eine 32 Jahre alte Prostituierte, die ihre Dienste auf dem Parkplatz "Königwäldchen" anbietet. Gegen etwa 13 Uhr bediente Sie einen bislang unbekannten Mann, der das Opfer im Zuge dessen mit einem Messer attackierte.



Dem Opfer ist es letztlich gelungen, sich mit leichten Verletzungen aus der Situation zu befreien und die Polizei zu verständigen.



Der Täter entfernte sich vermutlich mit einem schwarzen Klein-SUV, ähnlich einem Audi Q2 o. Q3, versehen mit dem amtlichen Kennzeichen "BIT" für den Zulassungsbezirk Bitburg-Prüm von der Örtlichkeit.



Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Etwa 1,70 m groß, zwischen 50 und 60 Jahre alt, Bauchansatz und graue, kurz geschnittene Haare (Stoppelschnitt). Er trug ein graues T-Shirt.



Besonders auffällig an dem Mann ist, dass er eine Unterschenkel-Beinprothese trug und hinkte.



Die Tat wird von der Staatsanwaltschaft Trier als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft.



Zeugen, die Hinweise zur Tat, insbesondere dem aufgrund der Beinprothese markanten Tatverdächtigen sowie des von ihm mitgeführten Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/983-43900 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbinndung zu setzen.



Das beigefügte Foto zeigt den Tatort und die Fluchtrichtung des Tatverdächtigen.



