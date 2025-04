Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 1. April, und Donnerstag, 3. April, kam es in der Ringstraße in Esch zu einem versuchten Einbruch.

Der unbekannte Täter versuchte durch Aufhebeln einer Tür in das Haus zu gelangen. Aufgrund der guten Sicherung scheiterte der Täter bei dem Einbruchsversuch und flüchtete ohne Beute.



Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Wittlich unter der Rufnummer 06571 95000 oder mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Rufnummer 06571 9260 in Verbindung zu setzen.



