Die Täter versuchten über einen hinter dem Haus gelegenen Wintergarten in das Anwesen zu gelangen. Der Versuch misslang den Tätern und es blieb bei einer beschädigten Tür.
Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 983-43390
Versuchter Wohnungseinbruch