versuchter Einbruchsdiebstahl

Im Zeitraum zwischen dem 03.10.2024 und dem 17.10.2024 kam es in Leidenborn, in der Straße Zum Marktstein, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Firmengebäude.

Bislang unbekannte Täter versuchten sich mittels Hebelwerkzeug Zugang in den Büroraum zu verschaffen. Ein Eindringen in das Objekt ist den Tätern nicht gelungen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern und/oder Fahrzeugen machen können, beziehungsweise verdächtige Beobachtungen im genannten Tatzeitraum gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Prüm unter 06551-9420 oder via E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



