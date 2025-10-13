Palzem
Versuchter Einbruchdiebstahl - Zeugen gesucht
Zwischen Donnerstag, dem 9. Oktober, 21 Uhr, und Samstag, dem 11. Oktober, ca. 12 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Palzem - in der Straße Friedens Aue - ein.

Das Wohnhaus wurde durchsucht; der oder die Täter dürften keine Beute gemacht haben.
Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 oder der PI Saarburg unter 06581 91550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Michael Notzon, Pressestelle
Telefon: 0651 983 40025
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

