Versuchter Einbruch in Vereinsheim

In der Nacht zum 05.10.2025 kam es in der Zeit zwischen 02:15-09:40 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in das Vereinsheim des SV Neunkirchen-Steinborn.

Dabei wurde versucht, sich gewaltsam Zutritt zum Vereinsheim zu verschaffen. Dies gelang dem Täter jedoch nicht, sodass lediglich Sachschaden entstand. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden (Tel.: 06592/96260 oder per Mail:

pidaun@polizei.rlp.de)



