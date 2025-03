Versuchter Einbruch in Merzkirchen

Im Zeitraum vom 02.03.2025, 19 Uhr bis 03.03.2025, 16 Uhr, ist es in Merzkirchen in der Straße "Deutschherren Acht" zu einem versuchten Wohnungseinbruch gekommen.

Die bislang unbekannten Täter haben hierbei versucht, die Hauseingangstür aufzuhebeln, was ihnen jedoch aufgrund der Sicherung der Tür misslang. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung, ohne zuvor Wertgegenstände zu entwenden.



Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern, der Tatausführung oder auffällige Beobachtungen in den letzten Wochen machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.



