Versuchter Aufbruch eines Opferstocks in der Löschemer Kapelle in Wasserliesch

Zur Tatzeit, welche sich auf den Zeitraum von Montag, den 03.02.2025 bis Dienstag, den 04.03.2025 erstreckt, begab sich ein bisher unbekannter Täter in die frei zugängliche Löschemer Kapelle in Wasserliesch und versuchte einen an der Wand befindlichen Opferstock aufzubrechen.