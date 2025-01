Vermisster

Angehörige sorgten sich um den 48-jährigen Marco Bombarding aus Piesport. Er suchte am Abend des 11.01.2025 eine Feier in Wintrich auf und verließ diese gegen 23:30 Uhr. Danach konnte er bis dato durch niemanden mehr erreicht werden. Es wird vermutet, dass er fußläufig den Heimweg in Richtung Piesport antrat, dort aber nicht ankam.

Eine Suche durch einen großen Freundeskreis als auch durch umliegende Feuerwehren inklusive Rettungshundestaffel und der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues verlief bis dato ergebnislos.

Der Vermisste ist ca. 1,87m groß, von schlanker Statur, hat kurz geschorene dunkle Haare und trägt weder Bart noch Brille.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war mit einer blauen Jeans, einem hellen Kapuzenpullover und einer dunklen Jacke bekleidet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise abgeben können, werden gebeten, sich unter der 06531-95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

06531-95270





