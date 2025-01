Vermisstensuche im Bereich Brauneberg

Zuletzt wurde sie im Bereich des Wohnmobilstellplatzes Brauneberg gesehen, wo sie mit ihrem Ehemann campte. Bis zum Abschluss der Suchmaßnahmen in der Nacht konnte sie bisher nicht aufgefunden werden. Da sie sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte, wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Wer die weibliche Person gesehen hat, soll sich umgehend mit der Polizei Bernkastel-Kues in Verbindung setzen.

Beschreibung:

schwarze Jacke, schwarze Hose, lila Kapuzenpullover, lila Crocs, 160 cm, 60 kg, kurze braun-blonde Haare. Sie dürfte in Begleitung eines mittelgroßen, braun-weißen Mischlingshundes sein.

Die Suchmaßnahmen werden am Morgen des 01.01.2025 fortgesetzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Tel.: 06531/9527-0

Mail: pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell