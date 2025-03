Vermeidbarer Feuerwehreinsatz und Sachbeschädigung auf der Brückenbaustelle in Zell

Bereits am 23.02.25 gegen 5 Uhr wurde der Polizeiinspektion Zell mitgeteilt, dass bislang unbekannte Personen ein mobiles Toilettenhäuschen von der Baustelle auf der Moselbrücke in die Mosel geworfen hatten.

Bei Überprüfung wurde festgestellt, dass das Häuschen mittig auf der Mosel trieb und möglicherweise eine Gefahr für die Schifffahrt darstellte. Zudem wurde vom Mitteiler der Verdacht geäußert, dass sich noch eine Person darin befinde könnte.

Daraufhin wurde die Feuerwehr Zell alarmiert, die mit großem Personalaufwand den Gegenstand aus der Mosel bugsieren konnte. Der Verdacht mit einer darin befindlichen Person bestätigte sich glücklicherweise nicht.



Bei der anschließenden Überprüfung der Brückenbaustelle konnte festgestellt werden, dass die Baustellenampel nicht mehr im Betrieb war und offensichtlich manipuliert wurde. Außerdem wurden Warnbaken umgeworfen und die Glasscheibe eines Stromaggregates mutwillig zerstört.



Zeugen, die die Tat oder Täter möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise geben können, die zur Identifizierung der Täter beitragen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zell unter der Rufnummer 06542-98670 in Verbindung zu setzen.



