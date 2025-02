Insgesamt wurden 1798 Verkehrsunfälle registriert, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr mit 1868 Unfällen darstellt. Bei den insgesamt 1798 Verkehrsunfällen kam es in 132 Fällen zu Personenschäden. Die Hauptunfallursachen sind häufig auf nicht eingehaltenen Sicherheitsabstand, Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren sowie überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Ziel der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei ist auch weiterhin die Reduzierung von Verkehrsunfällen, insbesondere Unfälle mit schwerwiegenden Folgen. Aus diesem Grund werden auch im Jahr 2025 weiterhin Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen sowie Präventionsmaßnahmen durchgeführt.



Als Anlage wird das vollständige Verkehrsunfalllagebild der Polizeiinspektion Idar-Oberstein für das Jahr 2024 zur Kenntnis gegeben.



