Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter PKW durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert und im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Zell zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)
pizell@polizei.rlp.de
06542/98670
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht
Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter PKW durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert und im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt.