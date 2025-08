Der Anhänger stand auf dem Parkplatz an der B41 in Richtung BAB. Im Anschluss verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910

pibirkenfeld@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell