Im Tatzeitraum von Montag, 27.01.2025, 23:15 Uhr bis Dienstag, 28.01.2025, 09:00 Uhr ereignete sich in Traben-Trarbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein in Höhe der Wildbadstraße 112 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkter Kleinwagen im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt wurde.



Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt vermutlich in Richtung Kautenbach fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug werden an die Polizeiwache in Traben-Trarbach oder die Polizeiinspektion in Zell erbeten.



