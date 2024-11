Verkehrsunfallflucht zw. Ruschberg und Heimbach

Gegen 13:00 Uhr kam der Unfallbeteiligte mit seinem beige-grauen Audi in einer Kurve nach rechts ab und streifte mehrere Meter die Leitplanken. Hierbei entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.



Die Polizeiinspektion Baumholder bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel: 06783-9910 oder per E-Mail an folgende Adresse: pibaumholder@polizei.rlp.de



