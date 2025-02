Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Dienstag, den 25.02.2025 kam es gegen 14:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Einmündung Friedrichstraße / Zum Rollkopf in Wittlich.



Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte hier einen grauen Kleinwagen und flüchtete anschließend in die angrenzende Beethovenstraße. Aufgrund einer Zeugenaussage könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen schwarzen Audi (Kombi) gehandelt haben.

Etwaige Zeugen, die sachdienliche Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können oder gar den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 06571 926-0 mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.



